水環境教育深耕 水資源局辦研習

經濟部水利署南區水資源局今日在楠西區公所舉辦水環境教育深耕課程。（黃文博翻攝）

為因應氣候變遷，造成水資源環境的重大變化，經濟部水利署南區水資源局今日在楠西區公所舉辦水環境教育深耕課程，並聘請成功大學水利及海洋工程學系王筱雯教授及其團隊蒞臨講授，現場展示與操作國外引進之河相模型，藉由水量調整與細砂填加，讓受課學員親身體驗不同的河川地貌變化及與本授業內容的關聯；同時並讓參與學員一同進行桌遊，將水教育課程與知識帶入社區，以社區教學或公民參與方式，喚起在地共同守護曾文溪流域之水資源環境；始業課程楠西區蕭泰華區長受邀致詞與勉勵。

水利署南區水資源局表示，透過模型實作，可以觀察到細小淤泥大部份會流到下游，只有極少部分會停留於高灘地，希望民眾能多予關心自己生活環境，並就近觀察河流之變化，親自瞭解體驗，為環境永續與區域發展共同努力。

成功大學王筱雯教授表示，以河相變化為主軸，系統性地了解型態與過成非常必要，藉由工作坊的討論可知，民眾關切的議題都與河相緊密關聯，如此的轉譯教材與對話，有助於民眾對環境議題的了解與關心，更加凸顯科學成果的社會貢獻。

楠西區長蕭泰華表示，曾文水庫範圍部份座落於楠西區，曾文溪上游亦流經本區轄域，瞭解水資源訊息攸關生命財產的危安，且因本區臨近水庫之故，民眾對水資源的重視與關注愈形重要，近日因天後異常，雷雨胞所形成的豐沛雨量，致本區照興里興北部落山區邊坡土石含水量過高而造成土石流，住居其旁的保全戶生命、財產飽受威脅，反觀民眾若能具備溪流變化與防災知識，必能多一分認識而少一分損害。

今日課程學員參與熱烈，經由講師的精彩論述，師生間雙向互動極其熱絡，學員深感受益匪淺，是一場成功的教育研習活動。

(中時)