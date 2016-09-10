高市第二例茲卡 星籍學生境外移入

高雄市今天確診1例茲卡病毒境外移入確診個案，是新加坡籍大學生，衛生局已追蹤列管同租屋者，並要求三民區數里孕婦接受茲卡防疫衛教、追蹤及領取防蚊液。

衛生局指出，感染茲卡的學生是高雄市今年以來的第2例境外移入個案，市府嚴加追蹤防疫。

衛生局說，20歲的新加坡籍女生，8月26日至9月3日由新加坡出境赴日本旅遊，自9月1日起陸續出現頭痛、關節痛、紅疹和結膜炎等症狀。

她9月3日由小港機場入境後因症狀持續，9月4日及5日就醫並採檢，第1次檢驗結果，登革熱及茲卡皆判定陰性。衛生局說，血液採檢為陰性後，醫院同意她9月7日出院；但是她的症狀依舊，於是於9日再檢驗她的採血，於9月10日確認感染茲卡病毒。

衛生局說，依據茲卡病毒蟲潛伏期計算，女生大約可在12日脫離毒血期，於是衛生局要求患者落實自我管理，同時追蹤她的病況，也掌握採檢同室的租屋者的血液反應。

衛生局說個案入境後除就醫，她的活動地點多在三民區，所以已對個案防蚊隔離至9月12日止，並規劃住家及其活動地點周邊進行預防性地毯式孳生源清除及噴藥防治工作。

衛生局同時呼籲在三民區安寧、安康、安發、安吉及苓雅區民主、博惠內居住及活動的孕婦，主動到轄區衛生所接受茲卡防疫衛教、追蹤及領取１罐防蚊液，籲請孕婦做好自我防蚊保護措施。1050910

(中央社)