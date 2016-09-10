蔡琴寶島不了情 完美ending苗栗
蔡琴「寶島不了情」台灣巡迴之旅，壓軸場在苗栗巨蛋體育館舉行。蔡琴說，2013年她首次在苗栗開唱，「那一次給了我靈感要在深入寶島民間開唱」，今晚就在此畫下完美ending。
華語歌曲天后蔡琴「寶島不了情」台灣巡迴演唱會，繼桃園、高雄、嘉義、金門、花蓮之後，今晚在苗栗巨蛋體育館舉行壓軸場次演出，場內近4000座位門票販售一空，演唱會以「夜上海」、「魂縈舊夢」等多首膾炙人口經典曲目開場，引起台下觀眾共鳴。
觀眾席中囊括各年齡層，甚至有不少「樂齡」粉絲，家住南投的高齡86歲老奶奶陳林彩雲，由4名貼心女兒安排，特別相約齊聚苗栗聽演唱會，女兒陳秀華說，「難得家族聚會這麼『藝文』，母親格外高興，直說很特別、很好聽」。
2016寶島不了情台灣之旅巡迴，是蔡琴首度離開都會城市，7月起在台灣各地演唱，苗栗是最後一站，也是她二度在苗栗開唱。
蔡琴晚間向台下觀眾說，2013年她在苗栗舉辦縣內有史以來首場大型售票演唱會，鄉親的熱情回應給了她深刻的靈感與動力，「是妳們鼓勵了我，應該深入我所生長的寶島民間演唱，而不只在海外或大城市。」寶島巡迴演唱會因為苗栗而開始，也在這裡作了完美ending。1050910
(中央社)
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