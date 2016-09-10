被嫌髒！劉樂妍僥倖逃導演性侵狼爪

劉樂妍自爆當時因為太髒，逃過石筱磊狼爪。(取自劉樂妍臉書)

前「女F4」成員劉樂妍前陣子赴大陸發展鬧風波，憤怒公開導演石筱磊陪睡錄音檔，聲淚俱下地指控遭對方監禁在房逼陪睡，日前她再度談起險遭潛規則的驚魂記，餘悸猶存，慶幸自己當時全身髒兮兮，才僥倖逃過石筱磊狼爪。

劉樂妍先前赴大陸發展，因為接拍《寶寶別哭》被質疑在利用王寶強事件炒新聞，遭到多家片商封殺，但石筱磊在被踢爆潛規則女星後，竟還有工作上門，讓劉樂妍感到相當不公平。

據《ETtoday》報導，劉樂妍不滿的同時，也慶幸當時遭石筱磊監禁在飯店房間時，已2天沒洗澡，加上是夏天，被石筱磊痛毆流了一身汗，滿臉都是鼻涕眼淚與口水滿臉，被對方嫌髒才沒繼續伸狼爪。

(中時電子報)