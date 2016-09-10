消防局宣導防災 也瘋抓寶

消防局辦活動，讓民眾親自操作CPR等各種救命技能。(消防局提供)

北市消防局第二救災救護大隊與南港區中研里辦公處，今(10)日晚間在四分河濱公園共同舉辦中秋節音樂會暨社區防災體驗活動，消防局並安排時下最夯的抓寶活動，讓民眾能獲得防災知識。

消防局指出，中研里為傳統社區，老舊建築物與狹小巷弄較多，里民更需要提升防災意識；另目前已進入防汛期，社區北臨基隆河，梅雨及颱風來臨，經常挾帶大量雨量，使基隆河達警戒水位，為提升民眾防災意識，消防局希望藉由社區型防災宣導活動，以進入里鄰、社區參與的方式，直接與社區居民面對面，提供第一手防災常識供民眾學習，強化社區居民防汛及防颱的正確觀念。

活動包含必學救命技能-CPR保命救人、裝設住宅用火災警報器的重要性、防範一氧化碳中毒宣導及防震安全宣導等，透過消防人員專業解說，學習各項安全知識，另外防災也要趕上潮流，消防局特別設計抓寶活動，藉由闖關學習各項防災知識課程。

(中時)