提種族清除說 以總理尼坦雅胡遭抨擊

我要評比

以色列總理尼坦雅胡因稱巴勒斯坦人不願讓猶太人定居在巴人未來的國家是「種族清除」，今天遭到不斷趨於嚴厲的批評。

尼坦雅胡在昨天公布的影片中否認，約旦河西岸猶太屯墾區是「和平障礙」，招致美國指責。

尼坦雅胡指出「以色列的多元化」，並稱由以國境內住有「將近200萬名阿拉伯人」即可見一斑，顯現以國「開放且樂意擁抱和平」。

他說：「反觀巴勒斯坦領導階層實際要求的是在1項先決條件下建立巴勒斯坦國，那就是境內絕無任何猶太人。」

「有個說法形容這種狀況，叫做『種族清除』。」美國國務院表示，尼坦雅胡這番談話「於事無補」且「並不恰當」。

以國在野黨猶太復國運動聯盟（Zionist Union）國會議員李夫尼（Tzipi Livni）指控尼坦雅胡：「企圖獲取政治利益，但造成了外交損害。」1050910

(中央社)