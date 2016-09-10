土外交部：樂見美俄達成敘利亞停火協議

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土耳其今天樂見美國和俄羅斯達成敘利亞停火協議，土國先前展開一波前所未見的攻勢，派遣數十輛戰車和數以百計部隊進入戰火肆虐的鄰國敘利亞。

土耳其外交部在聲明中說，「我們樂見這項協議」，還說必須讓敘利亞各方停止交戰，並讓人道援助在停火「首日」送抵有需要的人民手中；當天也是伊斯蘭節慶「忠孝節」（Eid al-Adha）假期的第1天。

聲明說，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在杭州20國集團（G20）峰會場邊與美俄總統蒲亭（）及歐巴馬會談後，「嚴格遵守」進程，以確保停火。

聲明說，土耳其已著手準備將人道援助物資送往敘利亞北部阿勒坡省（Aleppo），也會致力「確保有效落實」停火。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）也樂見美俄宣布達成敘利亞停火協議，也呼籲聯合國準備提議在敘利亞舉行政治過渡談判。

美國和俄羅斯數小時前才盛讚達成突破性協議，將敘利亞和平進程重新導回正軌。

茉格里尼說：「非常樂見這項協議。除了聯合國安全理事會列為恐怖組織的團體，交戰各方如今務必確保有效落實（停火）。」（譯者：中央社劉文瑜）1050910

(中央社)