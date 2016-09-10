盧秀芳獨家專訪大陸傳奇媒體人羅振宇
中天晚間新聞主盧秀芳日前親赴北京，獨家專訪大陸媒體圈名人羅振宇，2人對大陸最火紅的「自媒體」話題進行深度對談。中天今天（10日）公布這場對談，將在11日早上9點30分的中天新聞《開放新中國•秀芳點題》節目播出。
羅振宇曾是央視製片人，也曾擔任第一財經主持人，在「四十而不惑」的那年，他有了大疑惑，此後的4年間，他的「羅輯思維」成為大陸最火的自媒體，一個又一個實驗性質的商業模式，獲得空前的成功，他成了大陸「自媒變現」最傳奇勵志的故事。
在專訪中，羅振宇對盧秀芳表達了自己和妻子在生活上的獨特想法：把房子、車子以及所有收藏都扔掉，笑說:「將來搬家應該是1人1個手提箱就應該可以搬家。」他從不給自己拍照，因為相信這輩子不會有時間看自己過往，層出不窮的新東西才有魅力。
在訪談中，羅振宇也向台灣知識工作者喊話邀約：「如果有人願意把台灣每天發生的事在大陸看不到，比如說政治，誰願意把它講出來，每天5分鐘，很願意花很高的價錢購買版權。」
(旺報)
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