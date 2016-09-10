兆豐銀案 官員：蔡友才早知情卻無作為

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行政院官員今晚表示，「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」今天開會，認為前兆豐金董事長蔡友才去年就看過美方報告，知道嚴重性卻未積極處理顯然有明顯疏失，將啟動民事求償訴訟。

行政院下午召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第四次會議，由小組召集人行政院副院長林錫耀主持，晚間8時30分左右行政院發言人童振源出面轉述會議結論。

童振源指出，督導小組經討論後認為，蔡友才疏失責任明確，要求應立即啟動民事求償訴訟，也認為相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報就可免於督管責任，要求財政部、金管會至遲於3星期內應提出強化督管和監理改進方法，以杜絕類似事件再度發生，並向國人清楚交代。

至於是何種疏失？一位不具名的行政院官員透露，蔡友才去年10月就看過美方報告也有所指示，代表他有所知情卻沒有積極處理。

根據督導小組第3次會議，金管會表示當時的兆豐有極嚴重疏失，包括首先在民國104年3月美國紐約州金融署（DFS）完成檢查後，6月1日紐約分行曾向總行回報DFS檢查缺失及改善情形，但總行未立即有效處理，予以簽存，並未通報金管會。

其次，104年10月美國聯邦準備銀行來台後，總行開始進行相關簽報與處理，並由蔡友才指示相關因應措施，顯然已知悉情節嚴重性，但未通報金管會。

另據媒體報導，檢調專案小組調閱兆豐內部資料發現，蔡友才應該從頭到尾都知情、且都在掌握中，卻涉嫌消極不作為造成兆豐銀遭到重罰。

至於如何對蔡友才進行民事求償訴訟？行政院督導小組表示，這部份請財政部、投保中心、兆豐銀行共同研議，積極啟動進行。

此外，今天督導小組認為，兆豐案遭美方重罰，相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報就可免於督管責任，因此要求財政部、金管會最晚在3星期內應提出強化督管和監理改進方法，特別是針對內稽內控和法遵應有的改革措施，以能杜絕類似事件再度發生，並向國人有清楚交代。1050910

(中央社)