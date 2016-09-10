北韓核試 陸輻射監測兩天未發現異常

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中國大陸環境保護部今天公布，連續兩天緊急輻射監測結果顯示，9日的北韓第5次核試驗尚未對中國大陸環境和公眾造成影響。

澎湃新聞報導，大陸環保部會同衛生和計畫生育委員會、水利部、地震局、氣象局、軍隊，武警相關部門，啟動二級（橙色）應急響應，全面進行東北及周邊地區輻射環境應急監測、人工放射性核素採樣分析及技術研判。

已進行的輻射環境監測包括，東北及周邊地區輻射環境固定站自動監測、移動監測車輛的應急監測、邊境及其他地區採樣監測等。

截至今天中午，東北邊境及周邊地區37個輻射環境自動監測站，即時連續空氣吸收劑量率監測數據處於範圍內；吉林和遼寧2省3輛移動監測車巡測的空氣吸收劑量率未見異常；黑龍江、吉林和山東3省13個監測點採集地表空氣中氣溶膠，11個監測點採集空氣中的碘，經伽馬能譜分析，均未檢出人工放射性核素。

大陸環保部還承諾，將持續分析大陸北韓邊境地區乾濕沉降物、大氣、土壤、水等樣品的採樣監測數據和輻射環境監測數據，並定期在環保部官方網站上公布與更新。1050910

(中央社)