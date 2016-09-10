黃安評周董 「沒大陸成綜藝咖」

黃安評周董，沒大陸可能成綜藝咖。(取自周杰倫微博、黃安微博)

周杰倫不愧是周董，在演藝圈全方位發展，連副業也經營的有聲有色，榮登台灣歌手吸金排行榜上第一名，這也讓熱衷關心台灣時事的黃安，有感而發，感嘆若周董沒了大陸市場，很可能成了綜藝咖！

為何黃安會這樣說？原來21年前他曾與小哥費玉清在東區聊天，當時40歲的小哥自豪秀場滿檔，那一年就賺了7千萬台幣，被媒體預估身家近2億，「1979年出生的周杰倫今年37歲，一年的進賬就秒殺小哥40年來的全部身家！」

黃安認為是大陸的大，成就周杰倫與所有其他在大陸演出賺錢的港台藝人收入，更直言：「如果沒有大陸市場，周傑倫就不是今天的周傑倫了，很可能成了綜藝咖！」盼所有港台藝人都能飲水思源。

(中時電子報)