一銀盜領案 擬對安卓斯3嫌求處重刑

喧騰一時的第一銀行ATM提款機遭盜領8327萬元案，台北地檢署偵查工作已近尾聲，最快下周偵結全案。據了解，檢方認為，本案犯罪金額龐大，且落網在押的拉脫維亞籍的嫌犯安卓斯(Peregudovs Andrejs)、羅馬尼亞籍潘可夫(Niklae Penkov)及米海爾( Colibaba Mihail)3嫌迄今未清楚交代案情、金流，並無悔意，犯後態度不佳，將依詐欺罪、妨害電腦使用罪、洗錢罪等罪嫌起訴3嫌，並擬對3嫌具體求處重刑。

另檢方初步認為，一銀案並無「內神通外鬼」情事，至於本案衍生的「案外案」，包括拾獲贓款的柯姓老翁，被控搬運贓物罪部分，以及蘋果日報記者「肉身擋車」疑涉妨害公務、警方有無縱放部分，檢方近日也會依法處理。

檢警查出，全案共有17名外籍嫌犯涉案，除安卓斯3嫌被捕外，其餘均已出境，檢方不排除對出境未到案的14嫌發布通緝，或是逕行起訴。不過，刑事局日前已將14名潛逃出境共犯資料透過管道通報國際刑警組織協緝。

一銀盜領案，共有台北大安、新北板橋、台中西屯16地，共34處分行遭盜領8327萬，警方在短短一週內就查明案情，並逮捕嫌犯到案，起獲大部分贓款，是國際間首次完整破獲這類型的犯罪，創下紀錄。

檢警調查，自7月6日起，陸續有俄羅斯、羅馬尼亞、愛沙尼亞、澳洲、拉脫維亞等5國10多名車手抵台，車手分別前往一銀各分行，聯繫國外主嫌，以惡意程式讓ATM吐鈔，車手在9、10日進行瘋狂盜領，隨後將贓款交給負責保管贓款的成員，然後自11日開始分別離境。

檢警查出，該犯罪集團一共有17人，眾車手盜領之後，經過重重換車、轉手，最後錢都集中在安卓斯及俄羅斯籍的巴比(Babii)2人身上。 巴比12日下午將2只行李箱放在台北車站地下一樓的置物櫃，13日又放了另外一只後就離台。安卓斯則是11日傍晚才抵台，以續住方式，進入原本2名俄國車手住的君悅酒店房間，隨後拿著行李箱前往台北車站寄放。

13日安卓斯發現全案曝光遭警方盯上，在轉交贓款後，先在民生西路租了日租套房，接著隻身搭乘計程車前往宜蘭，又租另個套房，開始四處逃逸東躲西藏。由於贓款洗不出，犯罪集團16日又派出潘可夫及米海爾來台，2人入住維多利亞酒店，並在下午前往台北車站，將巴比存放的行李箱取出帶回。

安卓斯17日下午5時在宜蘭東澳吃飯時，被度假的警官宋俊良認出，警方陸續逮捕安卓斯、潘可夫、米海爾3嫌，起出6000多萬元，檢方18日聲押3嫌獲准。警方20日借提安卓斯，在內湖山區起出1263萬元贓款，另柯姓民眾拾獲454萬多元贓款，全案仍有贓款578萬未追回。

由於安卓斯3嫌的羈押期限至9月18日為止，據了解，今天是檢方聲押延長的最後期限，但據悉，檢方並未聲請延押3嫌，因此預計全案將在下周、中秋節前夕偵結起訴。

(中時)