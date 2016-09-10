孟加拉包裝工廠大火 至少25死70傷
孟加拉官員今天表示，一家包裝工廠鍋爐爆炸引發大火，造成至少25人死亡、70人受傷，傷者中有多人情況告急。
這座工廠位於首都達卡（Dhaka）以北的工業城鎮東吉（Tongi），鍋爐房爆炸竄出火舌，導致火勢延燒這座4層樓工廠時，廠內約有100人在工作。
東吉公立醫院醫師米亞（Parvez Mia）告訴法新社，死者從之前通報的22人增至25人，並表示至少70人受傷。
孟加拉工業警察部隊成員塔米杜．伊斯蘭（Tahmidul Islam）說，工廠地面樓層可能存放化學製品，有助解釋為何上午6時發生的火勢迅速蔓延。
這座工廠生產並印刷塑膠包裝，用在像是洋芋片等食品與蚊香等小型家用品。1050910
(中央社)
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