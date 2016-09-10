劉品言丟直球示愛 性感挑逗范逸臣

電影「22個男人」中演員范逸臣周旋在金馬影后秦海璐及演員劉品言之間，劉品言猛丟直球示愛，還跑去找范逸臣拍寫真，大秀性感挑逗他。

「22個男人」是導演柳廣輝執導，由秦海璐、范逸臣、劉品言、翁家明、包偉銘主演，講述遭未婚夫背叛又意外墜海的購物台主持人，被自己婚紗攝影師救起，兩人展開同居生活，23日全台上映。

范逸臣飾演暖男攝影師，周旋在大齡熟女秦海璐和正妹咖啡店長劉品言之間，范逸臣打赤膊演出，展現壯碩體格。

片中劉品言總是貼心準備范逸臣喜愛的黑咖啡，也為了見到范逸臣，跑去拍寫真大秀性感，更直接說出「因為我想看到你呀」，還邊走邊脫掉上衣、拉掉肩帶，靠向范逸臣問「那你會喜歡我這樣子的女生嗎？」挑逗尺度大破表。

飾演購物台主持人的秦海璐則是在12月低溫，身穿白紗在北海岸拍攝跳海戲，有場戲是製作人要求她在節目上卸妝賣精華液，秦海璐首次在大銀幕卸妝演出，詮釋忍辱完成長官要求的壓抑心境。1050910

(中央社)