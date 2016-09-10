劉品言丟直球示愛 性感挑逗范逸臣
電影「22個男人」中演員范逸臣周旋在金馬影后秦海璐及演員劉品言之間，劉品言猛丟直球示愛，還跑去找范逸臣拍寫真，大秀性感挑逗他。
「22個男人」是導演柳廣輝執導，由秦海璐、范逸臣、劉品言、翁家明、包偉銘主演，講述遭未婚夫背叛又意外墜海的購物台主持人，被自己婚紗攝影師救起，兩人展開同居生活，23日全台上映。
范逸臣飾演暖男攝影師，周旋在大齡熟女秦海璐和正妹咖啡店長劉品言之間，范逸臣打赤膊演出，展現壯碩體格。
片中劉品言總是貼心準備范逸臣喜愛的黑咖啡，也為了見到范逸臣，跑去拍寫真大秀性感，更直接說出「因為我想看到你呀」，還邊走邊脫掉上衣、拉掉肩帶，靠向范逸臣問「那你會喜歡我這樣子的女生嗎？」挑逗尺度大破表。
飾演購物台主持人的秦海璐則是在12月低溫，身穿白紗在北海岸拍攝跳海戲，有場戲是製作人要求她在節目上卸妝賣精華液，秦海璐首次在大銀幕卸妝演出，詮釋忍辱完成長官要求的壓抑心境。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。