馮明珠赴陸受聘爭議 故宮調查
前國立故宮博物院長馮明珠受聘北京故宮顧問引發爭議，陸委會今天開會討論。故宮晚間聲明指出，馮明珠縮減出入境大陸管制期為3個月，處理程序有瑕疵，目前還在調查。
馮明珠受聘北京故宮研究院顧問引起爭議，陸委會邀集相關部會討論，故宮表示，會議結論，經主管機關陸委會初步認定，北京故宮研究院屬兩岸人民關係條例第33條第2項禁止之機關（構），故宮應就馮前院長啟動行政調查，釐清其任顧問職實質內容後，依法處理。
至於馮明珠在任內透過內部程序，將入出境大陸地區管制期間縮減為3個月，屬行政程序法第32條公務員應自行迴避事項，其處理程序有瑕疵，故宮依法應予撤銷，另為處分。
故宮副院長兼發言人李靜慧表示，今天在會議討論才知道故宮在行政程序上有問題，馮明珠卸任前簽的兩份縮減出入境大陸管制期公文，都有行政瑕疵，首先是馮明珠不可自行批准縮短赴陸管制時間，另外第二份縮減為3個月管制期的公文也沒有故宮政風處蓋章，一樣有行政程序問題。
至於陸委會要求此案由故宮續行查證處理，李靜慧表示，已透過故宮人事室主任與馮明珠聯繫，目前都還在進行調查。1050910
(中央社)
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