黃埔新村換防辦桌 新舊住戶舉杯同歡
高雄文化局決議將鳳山黃埔新村登錄範圍擴大，將西側眷舍納入，完整保存占地近10公頃的台灣首座眷村，10日在現址舉辦新村換防以住代護辦桌活動，原任文化局長、新任高雄副市長史哲邀請黃埔新村新舊住戶前來重溫當年歷史並品嘗眷村菜。
高雄文化局在黃埔新村推動全台首創的「以住代護人才基地」，今年第3波有14戶新入住，連同去年兩波22戶共有36戶新住戶入住。經過眷改和眷舍搬遷，黃埔新村一度廢棄，高雄文化局長史哲爭取全區保留，推出「以住代護」，徵求創意提案，只要經過專案許可即可入住，結合文創工作，文化局長史哲希望將其打造成為城市人才移民區，賦予眷村新的文化面貌。全區原有300多戶老舊眷村，有不少已破舊倒塌，有些加以整修即可入住，市府也酌予補貼，其餘維護費由住戶負責，入住契約3年。
文化局文資中心表示黃埔新村原名「誠正新村」，前身為原日軍宿舍，民國36年孫立人將軍在鳳山設立第4軍官訓練班時部隊眷屬入住，一旁便是陸軍官校。高雄文化局10日在黃埔新村舉辦新村換防以住代護辦桌活動，新任高雄副市長史哲邀請黃埔新村新舊住戶前來參觀重溫當年歷史並在眷村街道辦桌邀請新舊住戶一同品嘗眷村菜，現場席開40桌，並播放眷村代護紀錄片，在享用眷村佳餚時也能感受往日眷村濃濃人情味。
(中時)
關鍵字：黃埔新村
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