星茲卡病例新增14起 確診318人

新加坡今天再發現14起茲卡病例，確診患者人數達到318人，這些新增病例中有半數是和阿裕尼彎、沈氏通道、加冷大道和巴耶利峇大道疫區疫情有關。

中華民國衛生福利部疾病管制署晚間也發布訊息，說明台灣出現第7例境外移入茲卡病毒感染個案，為20歲新加坡籍女性，是首起從新加坡移入茲卡個案。

疾管署表示，這名個案當事人居住於新加坡阿裕尼彎，同時依個案潛伏期間活動史，疾管署研判，個案感染地為新加坡。

中華民國駐新加坡代表處晚間也獲悉這起個案相關情形。1050910

(中央社)