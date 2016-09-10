被拒麥加門外 伊朗教徒轉往卡巴拉朝聖

我要評比

因為伊朗與沙烏地阿拉伯爭執日甚而無法前往沙國麥加（Mecca）朝聖的大批伊朗什葉派回教徒，現已轉往伊拉克聖城卡巴拉（Karbala）朝聖。

由於這項爭執，今年有數十萬教徒湧向卡巴拉的胡笙教長聖祠（Imam Hussein Shrine），這是回教世界最神聖的遺跡之一。

這座聖祠的官員穆薩維（Adel al─Mussawi）告訴記者：「我預期來此朝聖的教徒會達到100萬人，其中將有75%左右會是伊朗人。」

前往胡笙教長聖祠朝拜的宗教分量無法與麥加朝聖相提並論，但什葉派教徒在卡巴拉比在麥加自在。去年麥加朝聖發生踩踏事件，造成大約2300人喪生，其中464名是伊朗教徒。1050910

(中央社)