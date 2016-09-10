景美師大拔河聯隊 奪世界杯U23女子金牌

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景美師大女中拔河聯隊今天再傳捷報，聯隊勇奪2016世界盃室外拔河錦標賽「U23 女子500公斤組」金牌。

景美女中表示，台北時間10日在瑞典進行錦標賽首日比賽，錦標賽是全由國家代表隊出賽，今日賽程為當地時間上午10時30分的「U23 女子500公斤組」與下午13時30分的「女子500公斤組」比賽。

在「U23女子500公斤組」賽事方面，這是世界盃室外拔河錦標賽首見的賽組，參加女子隊員必需年齡在18歲至22歲間，這也符合景美師大拔河聯隊大多成員的年齡。

此場賽事出賽隊員有景美女中三年級邱百萱、台師大二年級生田嘉欣、卓芝涵和三年級升高佳儀、高巧宜及四年級陳姿蓉、黃怡瑾、周渝芳及畢業生王若存組成，參加國家隊伍除中華台北代表隊外，另有南非、瑞典與威爾斯，總共四支隊伍參賽。

景美師大拔河聯隊在預賽，以全勝之姿、總積分第一名進入四強，在四強準決賽中，以2:0取勝預賽第四名的威爾斯，與南非隊再於冠亞軍決賽中碰頭。

金牌戰中，第一局雙方均採取守勢，兩隊都進入耐力的比拼，最後景美師大拔河聯隊把握契機，辛苦贏得第一局，兩隊總共比拼超過9分鐘。

第二局中雙方以穩穩防守為主，不過景美師大拔河聯隊慢慢佔得上風，在掌握攻擊時機後，一舉取勝對手，以2:0獲勝，奪得首次「U23女子500公斤錦標賽」金牌。

據領隊景美女中前校長林麗華表示，在U23比賽過程中，受到多名僑務促進會委員照顧和支持，剛剛看到孩子們的努力都紅了眼眶，不由自主掉淚擁抱，感謝當地僑胞對聯隊的支持與鼓勵。1050910

(中央社)