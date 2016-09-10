亞洲盃射箭賽 中華隊射下2面銀牌
2016亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，中華男、女反曲弓代表隊今天分別在團體賽金牌戰中，敗給日本和印度，獲得2面銀牌；複合弓方面，中華男團晉金牌戰、女團爭銅。
這項比賽10日在國立體育大學田徑場進入第3天賽事，目前中華隊進帳兩銀。
女子反曲弓團體賽，中華隊郭庭安／林昱萱／吳佳鴻四強賽對到日本，以6比0過關，但在金牌戰時以0比6敗給印度，獲得銀牌。
中華子反曲弓教練吳蕙如指出，原先擔心年紀最小的郭庭安，結果她的表現出奇沉穩，反而是原先較穩的吳佳鴻出了狀況。
就讀香山高中二年級，才16歲的郭庭安笑說：「因為有學姐在啊，所以我不會緊張，就盡力，用平常心下去射。」
男子反曲弓團體賽，中華隊黎萬康／李金糖／王厚傑四強賽對到印度，雙方纏鬥四回合以4比4不分軒輊，加射後由中華隊以24比23險勝，積分5比4取得和日本爭冠軍的資格。
金牌戰中華隊未能延續手感，以1比5敗給日本，銀牌作收。此役日本有6支十分箭，中華隊僅2支。
中華男子反曲弓隊教練余志隆表示，今天風變化較大，下午金牌戰已經沒風，日本隊很快調整好，反觀中華隊雖然不能算失常，但沒能發揮最佳狀況。
男子複合弓團體賽，中華隊張曜璿／林哲瑋／翁乙正，四強賽對到越南，以227比216獲勝，12日將和印度爭金牌。
女子複合弓，中華隊陳怡瑄／翁意婷／吳亭廷四強賽時以一分之差，220比221不敵馬來西亞，12日將和香港爭銅牌。1050910
(中央社)
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