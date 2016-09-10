眼盲心不盲 視障攝影師用心紀錄帕運

里約帕拉林匹克運動會（Paralympics）上有很多才華洋溢的攝影師，梅雅（Joao Maria）是其中一位，但他卻看不到自己拍攝的影像。

法新社報導，梅雅在阿維蘭熱奧林匹克體育場（Engenhao athletics stadium）場上說：「不需要眼睛看得到，才能拍照。我的眼睛就在我心裡。」

梅雅，這位盲人攝影師成功達成看似不可能的任務。他拍攝的作品有雜誌的水準，看起來宛如視力正常的專業攝影師作品。

他說：「當我靠得夠近，可以感受到跑者的心跳，他們的步伐...然後我準備拍照，但在吵雜的環境和距離下，我發現並不容易。」

幫了梅雅大忙的是他所謂借來的「眼睛」，艾若柯（Leonardo Eroico）和羅哈斯（Richardo Rojas）。

艾若柯和羅哈斯打造的Mobgrafia平台鼓勵以手機拍攝影像作品。梅雅和另一名坐在輪椅上的攝影師在他們的鼓勵下，以手機鏡頭紀錄帕運。（譯者：中央社劉淑琴）1050910

(中央社)