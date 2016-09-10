星雲教育獎 20位獲獎教師都有動人故事

「第四屆星雲教育獎」贈獎典禮今天在佛光山台北道場舉行，獲獎的20位教師背後都有一段令人動容的故事。星雲大師推崇獲得「終身教育典範獎」的已故前高雄師範學院院長薛光祖，「可和孔子、孟子同列為教師典範，是用品德在做事的教育家」。

薛光祖的長女薛曉光從公益信託星雲大師教育基金創辦人星雲大師手中，接獲這項褒揚教師的至高榮譽。

贈獎典禮共有約500多位來賓及受獎者和親友參與。總統蔡英文特別發賀電給大會，向所有得獎者表達誠摯賀忱，並期盼教師們未來持續深化弘道育才志業，體現適性教育精義，共同為營造人文關懷之理性社會貢獻心力。

「我雖然沒得過獎，但是可以跟大家一起參加贈獎典禮，十分高興。」星雲大師致詞表示，這個教育獎雖然很小，但是能獲獎卻很不容易。他一生沒受過正規教育，雖然曾做過小學校長，還創辦了5所大學；全世界有21所大學頒給他榮譽博士學位，但是都不是教育獎，可見要獲得教育獎不容易。

國際佛光會中華總會榮譽總會長吳伯雄致詞時，向在場的獲獎人致上敬意。他表示，星雲大師本身就是傳道、授業、解惑者，星雲教育獎不但表揚有卓越貢獻的教師，也鼓勵各級學校成為三好學校，培養學生分享「做好事．說好話．存好心」的三好習慣，做一個善良優秀的國家棟梁。

薛光祖長女薛曉光替父親領獎表示，父親和大師相知相惜50年，他生前說過：「終身典範不敢當，但是終生學習，我做到了。」薛光祖告訴子女，他98年生命沒有浪費，雖然在病榻上，他依然利用iPad探索世界，組織讀書會廣泛學習，勇敢面生命最後階段，向病痛學習，不抗拒、不逃避，內心和諧，薛光祖從中領悟到星雲大師的教導：「心有多大，世界就有多大。」

國立成功大學名譽教授蔡景仁受獎時代表致詞表示，現在是知識爆炸時代，老師也要改變教育方式，要教導學生如何思辨。他期許未來在教育工作上持續努力，而老師教育學生基本上，除了要有愛心、耐心，還要能有「開敞的心」和人文精神，用心啟發學生的思考。

「得獎是一份責任，教師的責任則是帶領學生走向正向的道路。」國立員林崇實高工室內空間設計科主任廖晏鮮得獎致詞表示，感謝星雲大師設立教育獎，他認為每位得獎教師的背後，都有動人的故事，不論故事是什麼，老師最重要的工作，就是用心指導每一位學生，成就學生。1050910

(中央社)