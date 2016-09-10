陸發布與東協未來5年環境合作戰略

新華社報導，中國大陸與東南亞國家協會今天發布環境合作戰略（2016至2020），並指未來5年，雙方將加強環保合作。

報導指出，這是大陸與東協國家的第二期環境合作戰略。

報導引述中國－東協環境保護合作中心處長彭賓說，目前，中國與東協正共同研究制定整個合作戰略的行動計畫，今年可望試行通過，雙方環境主管部門將為戰略實施提供指導。

他並表示，未來5年，雙方將主要在環保政策對話與交流、環境數據與資訊管理、環境影響評價、生物多樣性和生態保護、促進環保產業和技術實現綠色發展、環境可持續城市建設、環境教育和公眾意識提高、機構和人員能力建設以及學者交流能力建設等9個領域展開合作。

報導指出，雙方計劃透過組織實施一系列活動，推動合作目標，其中包括建立環境資訊共享平台、實施「環境技術和產業合作框架」、建立中環境標誌聯盟、繼續實施綠色使者計畫等。1050910

(中央社)