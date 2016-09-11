藝人作秀搶盡版面 隋棠拿感情炒話題成老梗

許多藝人藉著炒作話題，成功躍上新聞版面。（圖／取材自本報系資料照、微博）

藝人在演藝圈最需具備就是「新聞性」，缺乏可以躍上版面的機會等同沒有人氣，也意謂隨時都面臨被淘汰的命運，為了成為話題製造機，進而成為媒體「寵兒」，便會SET梗製造話題，並盡量符合大眾口味，雖然多被外界痛批炒作話題，導致形象大跌，不過確實成功達到外界注意並引發討論，接下來就來盤點多位「話題」性十足的藝人。

隋棠多次把自己感情生活當話題炒作。（圖／取材自本報系資料照）

隋棠前些年突然宣布閃婚，不僅震驚娛樂圈，也讓當天代言活動湧進大批記者，不過卻有網友發現事有蹊俏，不論是謠傳拔肋骨減肥、與姚元浩交往期間爆出帶妹上酒店、王心凌介入當小三，甚至是當年公開和老公Tony情侶關係，都是在活動前放出消息，並等到活動當天才回應，似乎也成為她炒作新聞的固定模式。

楊冪婚變傳聞鬧得沸沸揚揚。（圖／取材自楊冪微博）

大陸女星楊冪和劉愷威婚後育有一女「小糯米」，不過近來婚變傳聞不斷，甚至還有幼兒班家長爆料，楊冪從未接送女兒上下學，而她似乎為了打破傳聞，難得一早頂著素顏送女兒上學，不過事隔不到半小時，居然再次現身接走女兒，這讓網友狂酸：「現在接女兒是在作秀吧」。

林俊傑多次公開向Hebe示愛，卻又爆出多起緋聞。（圖／取材自本報系資料照）

歌手林俊傑在記者會公開向Hebe示愛後，不論和哪位女明星傳緋聞都扯上Hebe當墊背，不僅在頒獎典禮後台刻意塑造「巧遇」情境，演唱會原定是邀請Hebe前來觀賞，卻臨時上演當眾求愛戲碼，讓Hebe本人相當尷尬，種種行為讓經紀公司相當不滿，認為他有女友還硬要糾纏，根本是在炒作新聞，最後林俊傑這齣追求Hebe近10年的求愛梗，也逐漸演變成爛梗。

楊宗緯自出道以來就頻傳負面新聞。（圖／取材自本報系資料照）

楊宗緯參加《超級星光大道》，因演唱《背叛》一夕爆紅，不過參賽過程爆出謊報年齡因此退賽，但也讓他知名度大漲，甚至推出個人首張專輯，不過卻傳出與經紀人許安進合約糾紛，姐姐更在網路爆料合約是遭對方「設局」簽下，並暗批余天藝能總工會與黑道掛勾，讓黑暗勢力進入演藝圈，接著又暗批與他有「瑜亮情節」的蕭敬騰被潑糞全是炒新聞，反遭經紀人陳澤杉回擊他才需要炒作，自出道以來負面消息頻傳，也讓外界嘲諷炒作功力一流。

鄧紫棋人紅是非多，與林宥嘉緋聞讓她打開知名度。（圖／取材自本報系資料照）

香港歌手鄧紫棋有副高亢嘹亮的嗓音，讓她出道就累積不少粉絲，參加選秀節目《我是歌手2》後更是人氣大增，不過成名後是非不斷，不僅爆出16歲失身、對演藝圈前輩不敬、與林宥嘉分手後更在臉書列出五大罪狀、介入張傑與謝娜婚姻，另外受邀參加EDM音樂節目《蓋世音雄》，更爆出和「江南大叔」PSY因為彩排及選曲等因素鬧不和，還把對方當空氣互不搭理，挨批搏版面功力無能人及。

Popu Lady出道至今累積不少人氣，卻苦無代表作品。（圖／取材自本報系資料照）

偶像女子團體Popu Lady，成員由五位青春洋溢美少女大元、洪詩、庭萱、寶兒、宇珊組成，雖然累積不少人氣，不過演藝事業苦無出色表現，因此也讓所屬華研唱片宣布，由粉絲投票決定團員們去留，人氣最差的團員將退出Popu Lady，不過墊底的大元和宇珊由於票數相同，因此高層決定不淘汰任何人，整場淘汰賽成為最荒唐的鬧劇，外界痛批根本藉機博新聞版面。

(專題報導)