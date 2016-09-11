S.H.E風光成軍15年 看她們如何度過三次危機

S.H.E 今年慶祝成軍15周年。（圖／中央社；中時資料照片；任家萱 Selina臉書）

亞洲女子天團S.H.E在15年前成軍，出道記者會當天還撞911恐怖攻擊國際大事，讓三人頓時覺得不妙，幸好出道曲搭上超紅偶像劇《麻辣鮮師》，讓三個小女子人氣勢如破竹，一路長紅了15年，她們的好感情與不做作的表現，更是被歌迷深深喜愛的特點，然而三姝一路走來，也曾遇過心結傳聞和解散危機，以下看看她們如何平和化解每次風波。

S.H.E演出《真命天女》時曾傳鬧不合。（圖／中時資料照片）

1. 演《真命天女》傳爭寵耍大牌

繼2003年合體演出《薔薇之戀》獲得廣大迴響後，S.H.E於2005年首次以「三主演」的形式出演《真命天女》，沒想到在拍攝過程中，傳出Selina拉攏Ella，導致Hebe被排擠，三人為拚演技互相較勁，過陣子又改傳Selina跟Hebe冷落Ella，自稱劇組工作人員的人士還爆Hebe擺臭臉，惹得導演只好親自跳出滅火：「不會不會，她非常好！」製作人也澄清三人工作都滿檔，本來就是誰有空檔就先拍，不會因此不滿。

Selina當年結婚前夕，傳出Hebe、Ella對阿中不滿，但被Selina以剪紙譬喻駁斥。（圖／資料照片，華研提供；取自賽琳娜Selina微博）

2. 傳Hebe、Ella對阿中不滿

2011年Selina與張承中（阿中）結婚前夕，被周刊爆料Hebe、Ella疑在臉書透露對阿中的不滿，起因是Hebe專輯新歌〈妳〉本有意獻給浴火重生的Selina，卻讓阿中不滿有消費嫌疑，引來Hebe罵「你不是男人，甚至不是人」，Ella也回「我牙縫裡的渣都不如」，之後所屬華研回應兩人並非在罵阿中，Selina之後也PO文，用三隻蝴蝶的剪紙說：「你無法想像我們整組人有多麼相愛，愛到像我新事業剪紙一般，怎麼剪彼此間都還是連得緊緊的！」

Selina解釋S.H.E沒有要解散。（圖／翻攝自Youtube）

3. Selina唱《致分手》獻Hebe、Ella？

S.H.E近年來個別都出了個人EP專輯，Selina去年推出首張個人專輯《3.1415》，其中一首〈致分手〉被傳是預告解散，一度引發粉絲擔憂，Selina則在沈春華節目中公開回應傳聞，解釋這首歌是林俊傑幫她寫的，她第一次錄的時候唱不出那種祝福對方的心情，之後才在林俊傑的提點下，要Selina想像是唱給目前各自發展的Hebe、Ella，才讓Selina茅塞頓開，完美將這首歌錄好，絕對沒有要解散啦！

(專題報導)