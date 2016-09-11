【慾海專欄】性愛帝王必殺技：SEX =愛！

所謂的性愛帝王術，講究的是氣沉丹田，內外兼修，也就是必須達到身、心、靈三者平衡的境界。(中時資料照片)

加藤鷹，原名加藤正行，全亞洲AV男優之首，以「性愛帝王」之稱號名滿天下，逾千女優臣服於其胯下，男性信徒更是不計其數。古有雲南大理段氏的之「一陽指」令人聞風喪膽，現有東洋加藤流的「黃金手指」（神之手）能鑿井引水，獨步慾林，每每讓共演女優欲仙欲死，直到被高潮海嘯淹沒。但若您以為加藤大師單憑一根手指頭，就能在AV論劍中擊敗眾大鵰登上床技盟主寶座，那我只能說：孩子，你看事還是太淺！所謂的性愛帝王術，講究的是氣沉丹田，內外兼修，也就是必須達到身、心、靈三者平衡的境界。加藤大師曾說過：SEX是一種「愛的行為」，真正的SEX是油然而生想要和所愛的女生肌膚相親的誠實慾望，而不是愛慾分離的純打砲，可是最近很多男性都沒有想到SEX＝愛這件事，這讓他感到非常憤怒！與其不斷勾中指勾到抽筋，不如先來聽聽千人斬拔雕齋－加藤大師如何分享『藉著SEX來傳遞愛』的性愛不二法門。

首先，有紮實的基本功才能立於不倒，而接吻就像蹲馬步一樣的重要。大多數男性都把接吻和SEX合併成一條生產線處理，這可是大錯特錯。對女性而言，比起性，接吻才是真本事。男人常犯的致命錯誤之一，就是把接吻當作性愛前的預告，好像按了門鈴下一秒就打算脫鞋進門。加藤鷹大師有云，他會把接吻當作一個決勝點來思考，至少花上十分鐘好好跟對方單純接吻，在這同時也不會去撫摸女伴胸部或臀部，因為那是癡漢或立委參選人的行為XD。總之就是緊緊抱住對方，單純擁抱，專心接吻同時還邊說著「真想一直親吻妳」、「我愛你」等甜言蜜語，信不信另當別論，但當男伴用充滿愛意的呢喃來取悅自己，女生還是會感受到愛與爽爽der。相反地，在愛愛時還來「沉默是金」這套，拜託，只會被女性看成尋春客或膽小鬼。第二，就是一定要展現「至情忘我」的氣勢！不要想著表情好不好看、技巧高不高明，越分心去在意枝微末節只會讓另一半感覺你在乎的是自己而不是她，記得！獨孤九劍的訣竅就在「無招勝有招，敵強我更強」，越沒有羞恥與自尊，越能透過戀人絮語的催動讓兩人達到「兩忘煙水裡」的神之境界，技巧招式什麼的都只是粗野武夫的雕蟲小技，高人如你透過接吻就能直達天堂。

最後，還有一個傳遞愛情的方法非常有效！就是口愛完後的親吻。加藤大師感嘆：最近有潔癖的人越來越多了，很多男性在接受完女伴的口愛服務後都不想再接吻，在女生看來一定想說「挖哩勒，你以為你哪位呀!?」。坦白說，這是非常可惡的心態，畢竟我都沒嫌你了，還輪得到你來嫌我？因此，男性在接受完女性的口愛服務後，應該要抱著感恩的心立馬給她一個熱吻，因為「女性最能感受到愛意的行為就是親吻和被口愛的反覆動作。如果只顧著舔吻女伴她們可是會感到寂寞的，應該要口愛到一半先暫停一下，給予女方一些親吻，如此反覆上下進攻保證就能讓女生高潮到失神。」

這就是，千人斬加藤鷹一直想要傳遞給大家的性愛不敗秘訣，千萬切記！「天下慾林，無堅不摧，唯愛不破」！

(專題報導)