里約奧運特色之一 參賽國防蚊招數多
四年一度的奧運會甫於巴西里約閉幕，僅管賽前世界衛生組織（WHO）和國際奧林匹克委員會同樣認為，在奧運期間得到茲卡病毒的機率很低，但奧運各參賽國仍不敢輕忽，採取各種預防措施，例如澳洲政府發給所有澳洲選手塗抹了抗病毒潤滑液的保險套、南韓運動員穿著「防茲卡」制服，中華隊則有「醫療防疫包」。
即使傳染病學家認為感染茲卡病毒對大多數人無害（有3/4的感染者不會出現症狀），不必過度緊張，但由於該病毒易導致胎兒帶有先天缺陷，因此還是讓人聞「茲」色變。為了避免奧運選手感染茲卡病毒，一些參賽國採取非常手段來防疫！
據本期《科學人》報導，加拿大奧運選手村的臥房窗戶上，都裝有紗窗避免蚊子飛入，其他奧運隊伍也可自行付費加裝。南韓運動員在奧運典禮、訓練和住在選手村期間都穿著具有防病媒蚊叮咬功能的「防茲卡」制服，也就是含有防蚊劑的長褲和長袖襯衫。
美國奧林匹克委員會在所有預防茲卡病毒的措施當中，選擇提供運動員無限制使用歐護（OFF！）防蚊噴劑。澳洲政府發給所有澳洲運動員塗抹了抗病毒潤滑液的保險套，避免因性行為而感染病毒。這些保險套已在澳洲通過認證，能夠預防愛滋病毒（HIV）、單純疱疹病毒和人類乳突病毒。
中華台北代表團的防疫任務則由長庚運動醫學團隊擔任，長庚醫院出動醫師3人、防護師4人及行政人員1人，全程隨行照護，長庚醫院並捐贈「醫療防疫包」，裡面有防蚊液、口罩、乾洗手液、溫度計和酒精棉片，高雄市政府還捐贈蚊帳。
(工商)
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