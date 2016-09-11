不只拔罐 美國人還瘋靈芝、何首烏
里約奧運期間，「飛魚」菲爾普斯等美國選手身上的「圓形瘀青」，引發全球關注，原來這些頂尖運動選手，早就知道「拔罐」的好處，用它來消除身體疲勞，外國媒體甚至形容他們「愛死這種治療法」。
其實「東方神秘力量」正當紅，美國人不只瘋中醫療法，中式「超級食物」（Super Foods），包括靈芝、何首烏，都成了最流行的健身趨勢。
《洛杉磯時報》（LA Times）日前訪問健康食品專家賈菲（Sophie Jaffe），請她介紹近期最潮的超級食品。賈菲是好萊塢明星喬治克魯尼（George Clooney）、傑拉德巴勒特（Gerard Butler）等人的飲食指導，她點名了包括靈芝、何首烏在內的5種超級食物，是當前最新流行。
靈芝（REISHI MUSHROOMS）
中國人傳統把靈芝視為仙丹妙藥，當今許多中醫研究中也聲稱，靈芝具有提高免疫系統，可阻止或延緩癌細胞生長。
何首烏（HO SHOU WU）
生長在中國南方的何首烏，在植物學分類上是屬於蓼科何首烏屬，和同屬蓼科蕎麥屬的蕎麥是表親一家。中國人傳統把何首烏視為可「返老還童」的靈藥。
瑪卡根(MACA ROOT)
原生於秘魯的傳統根莖食物，具有緩解更年期症狀、調節荷爾蒙、增強性慾的作用。是素食者補充蛋白質良好的抗氧化食品，且富含鈣、鐵、鋅、鎂等元素。
卡姆果(CAMU CAMU)
原產於亞美遜雨林的灌木果實，被認為是地球上單一果實中，含有維他命C含量最高的水果。可提高免疫力，提供人體所需的必須氨基酸，有利於肌肉生長和恢復。
牧豆樹(MESQUITE)
生長在美國西南部和墨西哥地區，屬於豆科有刺的小樹型灌木。樹木通常可用於烹飪BBQ，增添食物的風味，豆莢可研磨成粉當成微甜的食品添加劑。含有豐富纖維、蛋白質、鈣、鐵、鋅、鉀等元素。
(中時電子報)
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