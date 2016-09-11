食物掉地5秒還能吃？最新研究表示…

食物掉地5秒還能吃？研究指出落地瞬間細菌就已經沾附上去了。（資料照，楊漢聲攝）

俗話說「不乾不淨，吃了沒病」，而過去有所謂「5秒規則」，就是食物落地5秒內，還沒沾上細菌，撿起來吃不會有問題。但美國紐澤西州羅格斯大學本月刊登於《美國微生物學會》期刊指出，食物掉落地面的瞬間，細菌就已經沾附上去了。

據《美聯社》報導，美國紐澤西州羅格斯大學本月發表研究指出，「5秒定律」過度單純化細菌轉移到食物上的速度，所以需重新定義。

研究指出西瓜、麵包、奶油麵包、軟糖在掉落於不鏽鋼、磁磚、木質地板與地毯上，發現食物和地面接觸時間越久，細菌數量轉移的越多。研究也發現，西瓜汙染程度最嚴重，原因為越是潮濕的食物，掉落後所沾附的細菌數就越高。

提醒食物若不小心沾染細菌，儘管只有些許，也會讓人生病，所以食物掉到地上就不要吃，特別是老人或幼兒，因為他們的免疫系統較弱，無法有效對抗細菌，身體的損傷和醫藥費恐遠超過食物的價值。

(中時電子報)