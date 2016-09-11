當年為哈林 伊能靜錯失《悲情城市》女主角

《悲情城市》原本鎖定由伊能靜飾演梁朝偉的妻子。(本報系資料照)

伊能靜與方文琳、裘海正組成「飛鷹三姝」出道。(本報系資料照)

再嫁大陸男星秦昊的伊能靜，日前看了由周迅、梁朝偉演出的廣告《不怕黑》，再次勾起她與前夫哈林的過往回憶，甚至還在網上PO文，透露當年為戀愛放棄演出侯孝賢電影《悲情城市》的機會。

伊能靜17歲時邂逅了大她8歲的哈林，兩人從交往到結婚共21年，最後在她被拍到與黃維德牽手情後，隔年宣布離婚。她說，年輕時因為戀愛不拍侯孝賢的電影，不願意去香港發展，也不想留在日本繼續出專輯，一心一意想嫁人，想藉此彌補童年不幸福的家庭。

而伊能靜所說的侯孝賢電影，正是拿下威尼斯最佳影片的《悲情城市》，而這部片也成為梁朝偉的代表作之一。伊能靜在當年被劉文正發覺，與方文琳、裘海正組成「飛鷹三姝」出道，是全台當紅女偶像，而最早侯孝賢也希望讓伊能靜來飾演梁朝偉的妻子。

雖然雙方合約都簽了，但伊能靜還是因為談戀愛放棄演出機會。那不會後悔嗎？伊能靜2012年曾在北京電影學院講座上說：「我沒有遺憾跟《悲情城市》失之交臂，遺憾的是，那個男人後來跟我失之交臂了。」

(專題報導)