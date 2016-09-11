日明治維新向英學 郵政發達

世郵展系列報導近代郵政制度於1840年源於英國，日本明治政府1871年引進郵政制度。通訊制度包括郵政、電信、電話，日本明治時期從海外引進最尖端技術之後，添加獨自技術與設計發展郵政。

1871年（日本明治4年）4月20日，日本郵政制度創立，先實施於東京和大阪之間。第1天，從東京寄出134封信、從大阪和京都寄出40封信到東京。實施情況好，當年年底，郵遞區域擴大到長崎。

目前位於東京晴空塔「空町」（sora machi）9樓的郵政博物館對於日本的郵政有詳細的介紹。一進門可看到大時鐘。因為郵件是否能準時寄送，時間是最重要的。日本江戶時代（1603-1868年）有「飛腳」（從事遞送書信、匯款、貨物等的人）送信，但送信時間不規律、也常受天候影響。明治時期引進郵政制度後，就嚴格規定要準時，各地郵局設有最新型時鐘。

前島密（maejima hisoka，1835年-1919年）是日本近代郵政制度的創始人，2015年發行的1日圓郵票就是前島密的肖像。日文的「郵便」（中文：郵政）、「切手」（中文：郵票）、「葉書」（中文：明信片）這些名稱是他決定的，是日本的「郵便制度之父」。

前島密於1869年（明治2年）成為明治政府的官員，翌年6月建議政府實施「郵便創業」，建言書內容記載包括郵政的各種規定等，1870年，他35歲時，隨大藏大丞到英國倫敦深入考察郵政等近代化制度，考察的經驗使得日本後來實施包括全國郵費統一、郵局儲金制度等。除了郵政，1890年也開始實施電話事業。民眾到郵局可利用郵政、電信及電話的通訊服務。

日本在世博展宣傳郵務 提升形象

1884年（明治17年）12月起到1885年5月之間，在美國紐奧良（New Orleans）舉辦的萬國博覽會上，日本推出1組14張畫的「郵便處理圖」展示。這是由畫家柴田真哉所繪的作品，郵票內容描寫江戶橋驛（站）遞局、橫濱郵局的實際寫生情況，可讓人了解當時郵局的作業。

日本在1893美國芝加哥世界博覽會上，展示「郵便現業繪卷」，這是由日本畫家久保田米遷所描繪的圖，上下2卷各6張圖，上卷是東京郵便電信局內部處理郵務的情形，下卷是局外處理作業的情形。

日本郵政博物館的導覽書指出，一般認為，明治時代這段期間，日本正苦於不平等條約的修改，日本政府是希望藉由「郵便處理圖」「郵便現業繪卷」的展示，向歐美新建國家宣傳日本的近代化情況。1894年日本與英國簽署了日英通商航海條約，修改了以往的不平等條約。

紀念郵票受關注 也有一朗MLB3000安郵票

日本最初的郵票是龍紋郵票，上面寫著「錢百文」，是1871年4月20日發行的。翌年發行櫻花郵票。

日本的郵票分為普通郵票、紀念郵票，還有被歸為特殊郵票的賀年郵票、以國立公園等為主題的系列郵票等。二次大戰後，美軍佔領下的沖繩（琉球）的琉球郵政廳曾發行琉球郵票，日本在二次大戰期間在南方佔領區曾以「大日本帝國郵便」的名義發行過南方佔領領地郵票等。

日本時隔17年進行普通郵票的圖案設計的統一。2014年3月3日發行7種、2015年2月2日發行12種普通郵票。郵票金額從1日圓到1000日圓不等，圖案共通的主題是日本的大自然，譬如有蝦夷雪兔、日本猴、染井吉野櫻、紫藤、吉野熊野國立公園（那智瀑布）、十和田八幡平國立公園（奧入瀨溪流）等。

日本的紀念郵票，在二次大戰前並不一定每年發行，僅限於國家有慶典等的情況發行，約數年1次，而且一次發行的郵票的種類1至4種，種類並不多，郵票票面金額是適用於國內明信片或平信用、國外明信片或平信用的基本價。

二次大戰後，日本每年發行紀念郵票，發行張數漸增。到1960年左右為止，多的情況有800萬張，但1970年代至1980年之間，集郵風氣盛，每次發行3000萬張至5000萬張。2000年代，紀念郵票1次發行的張數約1500萬張，但一次發行10種，因此每種發行約150萬張。

二次大戰後，1948年開始發行為社會事業募款的捐款型郵票。1964年發行東京奧運、日本萬國博覽會等國家事業的郵票。1973年發行為高松塚古墳保存基金募款的捐款型郵票，郵票上有這古墳的壁畫。

還有發生大災害時的附帶捐款的慈善郵票。1995年發行的「切手趣味週間」（集郵興趣週）郵票，有為當年的阪神大震災募款的性質。另外，鄉土郵票有的也具有捐款性質，像是2000年北海道有珠山噴發及三宅島火山噴發後，發行附捐款型的郵票。

最近的紀念郵票最受注目的是美國國職棒大聯盟（MLB）日籍外野手鈴木一朗達成3000安紀錄的紀念郵票。美國時間8月7日，鈴木一朗成為大聯盟史上第30位達成3000支安打里程碑的球員。

日本郵便公司7月19日就宣布，鈴木一朗達成3000安紀錄後的營業日就發行紀念郵票，有印鈴木一朗達成3000安瞬間照片的郵票，52日圓10張1款加14張明信片等。每套價格5900日圓，民眾可向日本全國郵局或透過網路訂購，12月9日以後，陸續發送。而且只針對購買者，實施抽獎，有3名幸運者可獲得鈴木一朗簽名球，有51名幸運者可獲特殊相簿。

日本郵便於2009年鈴木一朗在水手隊效勞時期，連續9年達成200安時，也發行過紀念郵票組，推出後，瞬間郵局申購表格被搶光，第一天就賣出15萬套。

郵票是小美術館 日本努力推廣郵票之美

日本郵政博物館蒐集世界各地郵票，常設的郵票數量堪稱全世界最大規模，約有33萬種，包括以日本、亞洲、歐洲等區域分門別類，依發行國、年代等分類展示，其中也包括台灣的郵票。

這座郵政博物館表示，郵票和郵筒都是郵政的象徵。郵票3公分正方的美被稱為「小美術館」，也是將各國文化對世界宣傳的「小外交官」。日本郵政博物館裡有一副大型「畫」，是圖像設計師福田繁雄用2552張日本用過的普通郵票等所組成的「蒙娜麗莎的微笑」圖，作品名為「對世界微笑」。

在這座郵政博物館內可透過數位螢幕（數位郵票冊）探索郵票的世界，從螢幕按下想了解的郵票，就會有郵票的發行國、發行名稱、發行年月日、郵票價格、設計說明、發行經過等的解說。也可從螢幕鍵入「人物」、「動物」、「植物」、「音樂」、「可愛」、「美麗」等關鍵字，吸收郵票的知識。

郵政博物館常規劃知識性與民同樂的活動。像是今年9月10日至11月27日之間，推出「從郵票看星星的物語展」，介紹人氣郵票「星座系列」、「星星物語系列」，郵票的圖案有希臘神話、古希臘的美術等知識。另外，也辦有關了解星星、天文、占星術入門講座等。1050910

(中央社)