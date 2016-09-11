國教輔導團員授證儀式 500位團員共襄盛舉

新北市教育局在秀朗國小5樓禮堂辦理「105學年度國民教育輔導團總團第1次會議暨授證典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局在秀朗國小5樓禮堂辦理「105學年度國民教育輔導團總團第1次會議暨授證典禮」，活動以「Coach教師 LEADING未來」為主軸，期許團員猶如教練般精進現場老師教學品質，教育局長龔雅雯也特地到場為團員授證及表達感謝之意。

新北市國教輔導團計有28個輔導小組，含20組學習領域及8組教育議題輔導小組，共計500名團員參與授證儀式。國教輔導團主要任務包括轉化教育部及教育局教育政策，提供學校專業支持與協作，如分區輔導、到校輔導、分區研究社群及全市領域召集人研習等，每團皆由該領域專長的校長擔任正、副召集人，規劃團務發展及團員增能活動，此外，也邀請優秀的退休校長及教師擔任研究員，支援團員們的教學與專業發展。

活動除了授證儀式外，另有14位資深優良團員接受表揚，這些團員在輔導團服務均已逾10年，長期在各學習領域默默耕耘，堪稱教育界的表率。國中英語輔導員曾麗娜老師在輔導團資歷已累積20年，教學成果豐碩，如錄製教學影片、製作主持英語節目及協助心測中心製作學習成就評量，是今年輔導團最為資深的獲獎者。

國小國語文研究員蔡金凉老師，被喻為「地表最強救火員」，自95學年度進入小語團後，就扮演著團內領頭羊的角色，不但參與多項國語文教材的編輯，還擔任作文競賽的批閱教師、閱讀理解命題教師，並參與 2016PIRLS批改工作，今退而不休，仍積極參與專輔工作坊提攜後進。

五峰國中王秀容老師是本土語輔導團創團團員，97學年擔任教育部指導員、獲得全國語文競賽閩南語字音字形教師組第一名，為教育部閩南語常用詞辭典錄音，100學年獲得教育部推展本土語有功個人獎，通過教育部閩南語言能力認證專業級，教育部「閱讀越懂閩客語」專欄作家，立志推廣閩南語趣味優美的教學，更有「台語媽祖婆」、「本土天后」的美名。

授證典禮中另特別安排今(105)年度績優團隊獻獎，新北市參與教育部「105年直轄市、縣（市）國民教育輔導團領域輔導小組運作績優團隊評選」，榮獲全國「1金2銀」佳績，其中健康與體育領域輔導小組以「健人就是腳勤」為運作主題，榮獲最高榮譽「卓越團隊獎」，另外英語文領域輔導小組、自然與生活科技領域輔導小組皆榮獲「精進團隊獎」，足見各輔導小組於精進教學的輔導策略奏效，並藉由獻獎儀式推廣優良典範。

教育局長龔雅雯表示，為使新北市國中小各領域(議題)的課程及教學更趨精進，特別設置「國民教育輔導團」，透過教育局公開甄選學有專精的「Coach教師」加入輔導團行列，著力於教師專業成長，並開發學生多元智能課程案例，積極培育「LEADING未來」的人才，期許本市教師持續朝向精進卓越的教學前進。

(中時)