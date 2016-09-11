雲門舞集2展舞姿 石碇師生獲「藝」多
新北市石碇高中的校園充滿藝術氣息，雲門舞集2配合新北市政府教育局的藝術紮根教育，特別藉著新北五藝思活動來到石碇高中表演，這場特別的演出，讓全體師生有機會享受這難得的藝術饗宴，每個人都收穫滿滿。
石碇高中位於新北市石碇及深坑鄉的交界，因為地緣關係，除了石碇鄉內較偏遠的地區外，還有不少學生來自平溪、十分、坪林等地。雖然校內的生態環境自然豐富，但相對的，學生接受藝術陶冶的機會較少。這次活動讓學生們有機會近距離欣賞舞者的專業表演，師生們都感到很興奮也很珍惜。
高二黃汶雅同學表示，以前都只能在電視上欣賞舞者的舞姿，現在，他們是近距離表演，真的好感動。石碇高中校長楊憶湘指出，自古以來，藝術教育就是培育優秀人才的重要方法，這次的活動培養學生欣賞藝術的能力，進而陶冶性情，建立健康及正確的人生觀，讓所有師生都獲「藝」匪淺。
(中時)
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