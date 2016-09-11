傻瓜劇團到坪林 話說兩性獻愛心

一群政大EMBA傻瓜劇團到校為坪林國小師生演出，並宣導兩性平等觀念，在團員生動的演出之下，全校師生沉浸在歡樂氣氛中，也對兩性平等觀念有更進一步的了解。

「傻瓜」劇團成員是由10多位包括醫師、會計師、經理等政大EMBA同學所組成。它們經常利用上班日，特地請假到全台各地到不足50個學童的偏鄉校園為兒童演戲們，最遠到屏東小琉球、曾經一個場次只有9位學生，但他們仍持續演出，迄今已為偏鄉孩子演出了27場兒童劇。

此次傻瓜劇團為坪林國小師生演出的劇目是「兩性平等桃樂絲」，隨著台上演員的生動演出，孩子完全融入表演之中，也在無形之中把把兩性平等的概念內化至心中。表演結束後，舉行「有獎徵答」。現場熱烈超乎預期想像，小朋友紛紛舉手搶答，在童顏童語中說出答案，也把表演精神具體而微地展現出來，既帶回滿滿的禮物，也上了兩性教育寶貴的一課。

最特別的是，為了讓孩子中秋節有個意外驚喜，劇團成員特地從四處各地募來的禮物，並表演結束後一一交給每個孩子。孩子收到禮物時，驚喜之情洋溢在臉上，讓這一場表演別具意義。

(中時)