黃義雄病逝享壽80歲　江蕙淚崩送別恩人

黃義雄（右）將第26屆金曲特別貢獻獎頒給江蕙。（翻攝江蕙臉書）

曾獲金鐘獎終身成就獎、台灣綜藝教父黃義雄（黃桑），10日中午因肺部感染發炎，導致器官衰竭安詳辭世，享壽80歲，江蕙（二姊）今凌晨在臉書難過表示：「昨晚趕到醫院見您最後一面，看著我出道，看著我退休，一路在旁邊幫助我，鼓勵我，叮嚀我，這一生的恩情阿蕙無以為報，希望您一路好走，我會好好的，不要再操心我了，黃桑，您不痛、不氣了！再見了！請大家幫忙助唸阿彌陀佛，感恩。」

二姊經紀人陳子鴻證實此事，表示「二姊哭得很傷心，目前狀況不太好」，透露黃桑因病過世，但不清楚病症。

(中時)