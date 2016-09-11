綜藝教父黃義雄逝世享壽80歲 江蕙慟：您不痛了

江蕙哀慟恩人黃義雄逝世。（取自江蕙臉書）

天后江蕙剛剛在臉書哀痛公布資深製作人黃義雄逝世消息，她難過寫下：「這一生的恩情阿蕙無以為報，希望您一路好走，我會好好的，不要再操心我了。」盼黃義雄不痛也不氣了，一路好走。

江蕙曾在退出歌壇的記者會上，感謝歌唱生涯中２大恩人，一位是影視大亨楊登魁，另一位就是人稱「扣桑」的黃義雄。黃義雄在當年江蕙還在西餐廳駐唱時就時常捧場，接著又替江蕙發行第一張專輯，如今享壽80歲逝世，也讓江蕙難過不已。

(中時電子報)