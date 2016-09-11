坦尚尼亞5.7地震 至少11死100傷

我要評比

路透社報導，坦尚尼亞總統府表示，坦尚尼亞西北部今天發生規模5.7地震，造成多人罹難。坦尚尼亞媒體報導稱，有10人死亡。法新社引述警方表示，至少11人死亡和100人受傷。

美國地質調查所（USGS）表示，這起地震於格林威治時間12時27分（台北晚間8時27分）發生，震央距維多利亞湖（Lake Victoria）西岸城市布科巴（Bukoba）約43公里，震源深度僅10公里。

坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）的辦公室發表聲明說，有多人死亡，但未交代傷亡數字。

聲明說：「馬古富利總統對造成多人死亡、眾多民眾受傷以及財物毀損的災情報告，感到震驚。」

民營報紙Mwananchi的推文引述地方警察首長表示，這起地震在布科巴造成至少10人死亡和100人受傷。1050911

(中央社)