911恐襲15周年 美反恐從團結走向分化

2001年發生的911恐襲事件，至今仍深深影響著美國社會。圖為在911事件中成為廢墟的世貿雙塔建築部分殘骸的展示品。(圖)

2001年9月11日發生的恐襲案，紐約曼哈頓世貿雙塔遭飛機撞擊坍塌，這個場景至今仍烙印在美國民眾心中，美國各地近日有多項911紀念活動。(圖:美聯社)

美國911恐襲本周末屆滿15周年，當911事件發生後，美國全國上下曾展現團結一心，炮口向外誓言打擊恐怖主義；不過15年過去了，美國政壇在反恐與國安政策的走向卻愈來愈分化。

在911事件後下令發動美伊戰爭的共和黨籍美國前總統小布希，曾因反恐形象深植民心，支持度也躍上他總統任期的最高峰，不過隨著戰爭善後成為美國尾大不掉的累贅，民怨開始蜂擁而至，並對美伊戰爭的正當性產生懷疑。

CNN報導指出，自從911事件之後，反恐政策便成為美國總統大選的核心議題之一。在今年的總統大選當中，共和黨總統候選人川普便將恐襲怪罪到小布希頭上，又揚言要禁止所有的穆斯林入境美國，跟小布希曾在911事件後刻意去拜訪華府的穆斯林中心展現善意的作法大相逕庭。

民主黨總統候選人希拉蕊在911事件15年後，也同樣面臨政治氣氛變化。當911發生後，希拉蕊那時是代表紐約市的新科聯邦參議員，她和當時的共和黨籍紐約市長朱利安尼團結在一起，慰問正在哀悼中的紐約民眾，如今朱利安尼已經是川普的高層支持者之一，不斷的打擊希拉蕊，尤其在共和黨全國黨代表大會上，更是砲轟希拉蕊絕不手軟。

隨著911事件逐漸過去，民意對於伊拉克戰爭的看法也出現改變，希拉蕊至今仍因為在2002年於國會投票支持授權伊拉克戰爭而受到質疑。

911恐襲15周年之際，反恐議題仍備受關注，但政治氣氛已經大為不同，時至今日，光是談恐怖主義的名稱都會引發政治爭議，像是是否使用「極端伊斯蘭恐怖主義」這個詞都有不同的政治解讀，而是否關閉自911之後關押恐怖嫌犯的關塔那摩灣監獄，美國總統歐巴馬跟國會也有很大的分歧。

不過根據CNN/ORC昨天公布的最新民調，當想到911恐襲的發生，美國民眾比起5年前更感到害怕和生氣。

(中時電子報)