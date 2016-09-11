祖雄推3小鮮肉師弟 搬文旦兼賣肉
Hero祖雄的師弟Adam冠宇、李鎮宇、Zale白佳偉日前參與電影《紅樓夢》12男釵徵選，新聞露出後，三人甫開張的臉書專頁粉絲一夕暴增，甚至有不少電影、廣告主動聯繫經紀公司邀約演出。適逢中秋，積極調整體態的三人特地加入經紀公司幫忙包裝、分送柚子禮盒，將其納入另類健身鍛鍊，200多箱禮盒1小時，被同事們戲稱「鮮肉貨運行」！
健身教練出身的Adam自新聞曝光後在網路上累積不少人氣，網友直稱「這根本是大奶肌！」除了網路的高人氣，健身中散發出的男人味，也被誇神似藝人張孝全，被相中演出其中要角，另外還接到微電影男主角、網路劇男主角。為了在拍攝前自我充實，Adam毅然決然辭去嘉義的健身房工作，北上租屋全心投入表演課、聲音表情課訓練。
除了為演出做功課，Adam閒暇之餘還與同門師兄弟李鎮宇、Zale切磋發展隨地核心運動，吆喝同事一起為健康而動，還特別安排一套完美健身課程，游泳、重訓、核心運動、飲食全計畫，意外發現Adam擁有7張證照與Zale有8張證照的健身專業知識，與網路紅人的李鎮宇的廚藝長才，儼然像一場小鮮肉們的戰爭。
(中時)
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