美球星悼911挨罰 警察工會力挺
2001年9月11日發生於紐約的恐怖攻擊事件屆滿15周年，NFL泰坦隊先發線衛威廉森(Avery Williamson)打算在當天穿著自製的釘鞋「NEVER FORGET」以悼念死難者，不過他卻接到了聯盟官方的罰款警告。
「我不想造成困擾或引來反效果，我不會跟聯盟爭執這件事。」威廉森說，NFL的服裝向來非常嚴格，上季有球員在臉部油彩裡寫著「幫幫乳癌患者」就遭到聯盟處罰。不過這回情況不同，威廉森的舉動獲得了眾人支持。
紐約與紐澤西警察工會聲明力挺威廉森，「如果威廉森為了悼念911而遭到處罰，我們將替他支付全部的罰款。」警察工會表示，15年前的恐攻讓他們的37名同仁殉職，是美國警史最大犧牲的單一事件。
除此之外，威廉森的隊友也全都支持他這麼做，但威廉森最後把那雙特製釘鞋送去義賣，並將款項捐助給退伍軍人。那麼威廉森要放棄球場上的悼念計畫了嗎？他說：「我還有其他的鞋子。」
(中時電子報)
文章來源：@AWilliamson54
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