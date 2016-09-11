力拚到底！景美台師大拔河隊奪下四連霸！

景美台師大拔河隊代表台灣，奪下世界盃女女子５００公斤組四連霸！（景美女中提供）

景美女中台師大拔河聯隊遠征瑞士，參加2016世界盃室外拔河錦標賽，昨挑戰「U23 女子500公斤組錦標賽」奪得該賽是首面金牌，並續戰「女子500公斤組錦標賽」，力抗宿敵巴斯克，再次完封對手贏回金牌，奪下四連霸!

「U23女子500公斤組」賽事是在世界盃室外拔河錦標賽首見的賽組，參加的隊員必需年齡在18歲至22歲間，正好與景美師大拔河聯隊大多成員的年齡相符，參加國家隊伍除中華台北代表隊外，另有南非、瑞典與威爾斯，總共四支隊伍參賽。

景美師大拔河聯隊在預賽中，一路過關斬將，以全勝之姿、總積分第一名進入四強，並順利直落2取勝威爾斯，與南非隊於決賽碰頭。

景美女中秘書黃郁博表示，決賽時，雙方一開局均採取守勢，進入耐力比拼，一度僵持9分鐘，最後景美師大拔河聯隊把握契機，辛苦贏得第一局，上演U23公開賽時首局的翻版。幸好在第二局佔得上風，在掌握到攻擊時機後，一舉取勝對手，最終以2:0獲勝，奪得首次「U23女子500公斤錦標賽」金牌!

景美台師大聯隊的強烈目標，也最受矚目的「女子500公斤組錦標賽」，在台灣小將也一路過關斬將，打敗賽前預估的勁敵瑞士、瑞典、荷蘭和巴斯克等，在11支隊伍裡，取得全勝，以預算第一名晉級四強。

台灣小將從下午一路戰到天黑，四強準決賽順利完封瑞典，金牌戰對上在電影「志氣」就是勁敵的對手巴斯克隊，雙方僵持不下，最後我國把握機會、乘勝追擊，掌握到攻擊時機時一舉取勝，奪下得來不易的金牌！也完成比賽前誓言要留下冠軍的目標。

錦標賽僅能1國1隊，而從2010年參賽，我國是亞洲首次在拔河錦標賽奪冠以來，我國已拿下4屆女子500公斤錦標賽冠軍，在2016世界盃室外拔河錦標賽與公開賽中，台灣小將已拿下5面金牌。

(中時)