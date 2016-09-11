坦尚尼亞規模5.7地震 災情嚴重
非洲國家坦尚尼亞(Tanzanian)發生規模5.7地震，已傳出災情，至少11人死亡、192人受傷。
根據美國地質研究所USGS的數據，這起規模5.7的地震，發生在當地時間10日下午3:27左右，震央位於坦尚尼亞西北部的維多利亞湖地區一帶，靠近坦尚尼亞與烏干達邊境，震源深度僅10公里，屬於淺層地震。
英國廣播公司BBC指出，社交媒體上已經開始見到當地居民發布的災情照片，顯示在坦尚尼亞西部城市布科巴(Bukoba)有建築物嚴重損毀，該市人口約有超過7萬人，是目前傷亡情況最嚴重的區域。當地官員稱，傷亡人數還可能上升。
坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）的辦公室發表聲明說，「馬古富利總統對造成多人死亡、眾多民眾受傷以及財物毀損的災情報告，感到震驚。」
坦尚尼亞位於非洲東部，BBC報導指出，東非的 Great Rift 山谷處於當地的斷層帶，但是卻鮮少發生大型地震，上一次布科巴(Bukoba)發生規模6.0的大地震是在2007年7月。
(中時電子報)
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