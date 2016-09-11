江蕙見最後一面 送別恩人黃義雄
有「綜藝教父」之稱的製作人黃義雄病逝，藝人江蕙一直視黃義雄為恩人，今天在臉書悼念表示，趕到醫院見最後一面，「希望您一路好走」。
百是傳播企業有限公司凌晨表示，董事長黃義雄10日中午因肺部感染發炎，導致器官衰竭病逝，享壽80歲。
已「封麥」的江蕙在社群網站臉書（facebook）貼出去年第26屆金曲獎頒獎典禮，黃義雄親自頒給她特別貢獻獎的照片，寫道「趕到醫院見您最後一面，看著我出道，看著我退休，一路在旁邊幫助我，鼓勵我，叮嚀我，這一生的恩情阿蕙無以為報。」
江蕙說，「希望您一路好走，我會好好的，不要再操心我了。黃桑，您不痛、不氣了。再見了。請大家幫忙助唸，南無阿彌陀佛，感恩。」音樂製作人陳子鴻也轉貼江蕙PO文表示，「好難過，好難過，我還欠您一杯咖啡啊。」
黃義雄擔任製作人的歌唱選秀節目「明日之星」，捧紅不少新生代藝人，台語歌手許富凱、曹雅雯、郭婷筠等人都是從「明日之星」出道。
許富凱在臉書表示，現在眼睛模糊一片，擦了又濕，一直反覆動作，「每一滴眼淚都代表我對您的不捨，我只想說我好想您、我好愛您。黃桑，您跟我說的話，我會牢記在心，您一路好走，我們會再見面的。」
曹雅雯在臉書謝謝黃義雄7年前看見她，她現在才能站在台上唱歌給大家聽，讓她認識好多貴人，懂得好多事，「真的謝謝您給我的一切，您會一直一直在我心中，永遠無可取代，一路好走，我最敬愛的寇桑。」
郭婷筠表示，「因為您，讓我踏進了演藝這條路。謝謝您，給了我很多鼓勵跟機會。感恩您，對我的栽培跟提拔。寇桑，願您一路好走，您永遠在我們心中。」1050911
(中央社)
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