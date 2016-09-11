美媒：小威廉絲的時代已結束

小威廉絲在美網失利，結束了186周的女網統治期。(美聯社資料照)

小威廉絲在美網4強落馬後，終於走下雄踞186周的球后寶座，由德國女將可貝兒接任，結束了小威自2013年2月17日至今的女子單打統治期。美媒指出，此次美網形同宣告了小威時代的落幕。

3年半的球后統治期，小威廉絲摘下24座女單冠軍、7座大滿貫冠軍，留下210勝21敗、誇張的90.9%勝率。小威目前與德國女將葛拉芙並列生涯22座大滿貫后冠，不管有沒有破紀錄，將滿35歲的小威已成為女網史上的傳奇。

ESPN指出，小威不會再有另一個「186周球后」了，她有機會奪下第23座大滿貫，但她今後需要更多的休息，放棄更多的小比賽，只以大賽優先，自本周一她讓出世界第1，要爬回去甚至維持住恐怕很難了。

小威廉絲的教練表示：「她依然很快樂，她熱愛網球，但我也不知她會打到何時。」往後小威可能依舊強悍，但就如男網的費德勒，她不再具備統治者的身分。女網的新紀元從此開始，小威廉絲的時代宣告結束。

(中時電子報)