威尼斯影展 菲律賓影片奪金獅獎
菲律賓導演拉夫狄亞茲（Lav Diaz）執導的近4小時黑白復仇電影「離開的女人」（暫譯，Ang Babaeng Humayo ; The Woman Who Left）奪得第73屆威尼斯影展最佳影片金獅獎。
評審團大獎頒給時尚設計師湯姆福特（Tom Ford）執導的「夜行動物」（Nocturnal Animals）。最佳導演銀獅獎頒給執導大屠殺影片「天堂」（暫譯：Rai ; Paradise）的俄羅斯導演安德烈康查洛夫斯基（AndreiKonchalovsky）以及執導「野蠻地帶」（暫譯，La Region Salvaje ; The Untamed）的墨西哥導演阿瑪特艾斯卡藍特（Amat Escalante）。
阿根廷男星奧斯卡馬丁內茲（Oscar Martinez）因主演喜劇片「傑出公民」（El Ciudadano Ilustre ; The Distinguished Citizen）奪得最佳男演員獎。美國女星艾瑪史東（Emma Stone）因主演音樂片「樂來越愛你」（La La Land）獲最佳女演員獎。1050911
(中央社)
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