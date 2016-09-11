NBA》球星反國旗 歐尼爾、杜蘭特有話說
職業美足49人隊四分衛凱普尼克的反國旗事件持續獲得關注，「這面國旗背後是個壓迫有色人種的國家」他挺身對抗種族矛盾的聲音直達總統歐巴馬，NBA球星杜蘭特與名人堂成員歐尼爾也對此事發表看法。
杜蘭特表示：「我支持任何願意為理念挺身而出的人，不管凱普尼克關心的議題是什麼，他都有權發聲，這就是美國最偉大的地方。身為運動員，我們擁有比一般人更寬廣的舞台。我不認為他在對任何人挑釁。」
凱普尼克不僅在國歌演奏時拒絕起立，不向國旗行禮，還在練球時穿著豬臉警察的襪子，引起許多軍眷與警眷的不滿。杜蘭特只表示支持凱普尼克發聲的權利，但沒有對他的議題內容做出評論。
歐尼爾則說：「我不認識凱普尼克，我不會評論他，但我自己絕不會這麼做。我父親曾是軍人，我的叔叔是執法人員，他們每天致力於保衛國家。你應該可以有其他方法來表達不滿，而非對國旗與軍警不敬。」
總統歐巴馬與杜蘭特、歐尼爾的看法接近；歐巴馬一方面肯定凱普尼克為信念而奮戰，但另一方面指出凱普尼克對國旗的不敬也傷害了軍人的感情。美國總統大選在即，兩黨選情膠著，這個事件肯定還不會這麼快落幕。
(中時電子報)
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