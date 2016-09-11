黃義雄打拚台灣綜藝 40年不覺累

有「綜藝教父」之稱的製作人黃義雄昨天病逝，享壽80歲。40多年來為台灣綜藝節目付出，他曾說，「電視節目好像是為我而設計，所以我不會累」。

製作電視節目40多年的黃義雄，演藝界習慣稱他為「寇桑」、「黃桑」。從台灣電視事業開辦初期，就投入電視節目製作及相關業務，1969年正式參與戲劇節目編寫與製作。

1973年黃義雄帶領僅有5人的節目製作單位，製播中視綜藝節目「歌之林」，兩年後接手製作當年台灣最轟動的中視綜藝節目「歡樂假期」，奠定「綜藝教父」地位。

曾製作節目「歡樂一百點」、「非常男女」、「世界非常奇妙」、「天才衝衝衝」等，黃義雄打造許多高收視節目，並創立百是傳播企業有限公司，製作歌唱選秀節目「明日之星」捧紅不少新生代藝人，以及仍在熱播的「綜藝大集合」。

黃義雄始終站在第一線製作節目，即使與癌症病魔纏鬥，療養過程依舊致力於綜藝節目的創新與製作。曾得4座金鐘獎的黃義雄，2011年獲頒第46屆電視金鐘獎特別貢獻獎，由時任行政院長的吳敦義親自頒發。

領獎時黃義雄在台上落淚感謝家人，也感謝觀眾支持他製作的節目。他說，電視節目做40年從沒換過工作，「電視節目好像是為我而設計，所以我不會累。」

黃義雄對提攜後輩不遺餘力，已「封麥」的藝人江蕙一直視黃義雄為恩人，江蕙去年獲第26屆金曲獎特別貢獻獎就是由黃義雄頒發。江蕙在西餐廳駐唱時，黃義雄就常捧場，發行首張專輯後，黃義雄主動邀她上「歡樂假期」宣傳，給她絕佳曝光平台，江蕙非常感恩黃義雄提攜。

藝人胡瓜是黃義雄合作最久的主持人，今年初在錄「明日之星」時罵工作人員，和黃義雄爆發口角，罷錄紛爭難解，播出7年多的「明日之星」最後也停播，但兩人仍持續合作「綜藝大集合」。

黃義雄打造綜藝江山，40多年來為台灣綜藝節目努力，不僅做好電視工作，也盡力提攜後輩。黃義雄告別人生舞台，但「綜藝教父」認真製作節目的精神，將會永存後輩及觀眾心中。1050911

(中央社)