美賭城竄升一條「龍」

美國賭城拉斯維加斯總是推陳出新，永遠有新鮮事。號稱專為亞洲旅客量身打造的威龍賭場，將在今年年底開幕。(照片取自威龍賭場官網截圖)

賭場渡假村的客房內，也看得到東方元素，甚至有題詩的水墨畫。(照片取自威龍賭場官網)

亞洲遊客到海外觀光購物出手大方，一向成為商家努力爭取的消費群，就連美國賭城拉斯維加斯也看準這個商機，推出專門面向亞洲遊客的賭場。一個專為亞洲遊客量身打造的新賭場度假村「威龍」Lucky Dragon即將於12月3日在拉斯維加斯大道開幕，從名字聽來就很有東方味，是拉斯维加斯第一家專為亞洲搏彩文化設計的賭場度假村。

「威龍」將以一系列豐富多彩的亞洲傳統儀式來慶祝該度假村的開幕，包括亞洲傳統節日慶祝不可或缺的鞭炮、舞龍舞獅，最特別的是，還推出號稱是「世界最大規模的傳統功夫茶表演」。

要論奢華和高檔，在賭城可以找出一大堆叫得出名號的高級飯店，不過這家既然號稱專門面對亞洲遊客，當然要有更特別的東方元素。其綠洲花園泳池擁有4個理療間，提供反射療法和針灸的SPA，並有拉斯维加斯唯一的茶藝大師開設的擁有百餘種茶品的茶室。該渡假村更聘有5家經驗豐富大厨掌勺的餐廳，为亞洲住客所準備的正宗豐盛亞洲美食。

業者強調其員工和標示將以中文為主，以便為來自各方，尤其是亞洲遊客提供舒適便捷的環境。渡假村共9層樓，約200個房間，設有百家樂、牌九等受亞洲客喜愛的賭桌以及各式老虎機，還有私密VIP賭廳。

威龍賭場度假村的首席營運長David Jacoby表示：「终於能宣布我們的開幕日期，感覺太好了。我們整個團隊為酒店的開幕付出了很多努力和心血。精心打造的正宗亞洲文化體驗將從這個黄道吉日展開，呈現給來自四面八方的朋友，我對我們的作品感到激動萬分。」

(中時電子報)