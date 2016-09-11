英媒：美國勢利 所以帕運表現差

美國輪椅籃球隊在帕運與伊朗代表隊交手。(美聯社)

2016年帕拉林匹克運動會(帕運)在里約展開，開戰數日，中國大陸已經雄踞獎牌榜第1。另一方面，稱霸里約奧運的美國卻在帕運屢屢失利，事實上，自1996年亞特蘭大帕運之後，美國隊再也沒能奪回王座。

身為運動王國，美國向來主宰著奧運與帕運，但自2004年中國大陸在帕運崛起之後，美國在帕運的表現便一蹶不振，都排在英國後面。英國非常重視帕運，在中國大陸3連霸(2004、2008、2012)期間，英國都保持在前3名。

英媒BBC分析，美國帕運不振的主因是缺乏政府的支持，他們的身障選手不像英國、中國大陸那樣獲得中央直接的支援。美國的帕運選手只有退伍軍人擁有國家全力支援，其餘選手只能依靠商業贊助。

另一方面，美國是功利導向的社會，冷門運動很難引起官方與群眾的注意。整個帕運對美國而言就是冷門運動，他們在媒體的曝光度很低，《紐約時報》也曾呼籲美國群眾應該多關心帕運，不過情況卻沒有改善。

帕運是英國很關注的賽事，因為帕運還代表著對身障者與人權的重視。國際帕會執行長岡札勒斯曾公開讚揚中國大陸在帕運上投注的心力：「他們成功透過帕運，改變了身障者在國內的生活環境。」

2012倫敦帕運，中國大陸豪奪95金，地主英國34金，美國僅31金。英國媒體大幅報導帕運，表達對這項賽事的關心。反觀美國各媒體甚至沒有興趣檢討帕運的失利，今後他們漠視帕運的情況恐怕還會更加嚴重。

(中時電子報)