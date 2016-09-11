滯留鋒面北離天氣轉穩 留意午後雷陣雨

中央氣象局表示，影響台灣的滯留鋒面逐漸向北遠離，今天天氣較為穩定，不過宜花地區及北部山區仍有局部短暫陣雨，午後各地山區及中部以北地區易有熱對流發展。

氣象局指出，影響台灣的滯留鋒面逐漸向北遠離，今天天氣會較為穩定一些，不過宜花地區及北部山區仍有些局部短暫陣雨，其他地區上午大多為多雲到晴的天氣，午後各地山區及中部以北地區容易有熱對流發展，提醒這些地區的民眾外出攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫約攝氏31至33度，清晨及夜晚低溫約25、26度，稍有涼意。

氣象局表示，在關島附近的熱帶性低氣壓在昨天下午2時已增強為輕度颱風，為今年第14號颱風莫蘭蒂，目前位於鵝鑾鼻東南東方的海面上，往西北西方向移動，預計颱風及其外圍環流在13日至15日間有機會影響台灣地區天氣，但是影響的程度、時間則須視其實際路徑、系統的強度而定，目前不確定性仍大，變數較多。

今天全台及外島PSI多為良好至普通等級，指標污染物為臭氧，PM2.5為低等級。1050911

(中央社)